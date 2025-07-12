Матыцин: ралли "Шелковый путь" - международное соревнование, не имеющее аналогов в мире

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту отметил, что ралли много лет объединяет народы и страны

ИРКУТСК, 12 июля. /ТАСС/. Ралли "Шелковый путь" является уникальным международным соревнованием, которое укрепляет позиции на мировой арене и не имеет аналогов. Об этом в своем приветственном слове заявил председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Олег Матыцин.

"Сегодня мы становимся свидетелями поистине грандиозного события в мире автомобильного спорта. Ралли "Шелковый путь" - это не просто гонка. Это уникальное международное соревнование, которое уже много лет объединяет народы и страны. Знакомит участников с природой и историей тех мест, по которым проходит маршрут. При этом ралли-марафон остается экстремальным испытанием. Это арена сражений для самых смелых спортсменов мира. "Шелковый путь" - одно из самых значимых мероприятий в спортивном календаре, уникальный проект, аналогов которого нет в мире", - сказал он.

Матыцин добавил, что ралли укрепляет свои позиции на мировой арене. Каждый год организаторы подготавливают разные трассы, которые испытывают участников на прочность. По его словам, за время своего существования ралли стало не только показателем мастерства спортсменов, но и символом дружбы и сотрудничества, точкой соприкосновения культуры и традиций разных народов.

"Несомненно, предстоящее соревнование станет для участников незабываемым приключением, проверкой сил и возможностей. Пусть каждая минута этого ралли принесет вам радость борьбы, а каждый километр трассы откроет новый горизонт. Желаю успешного прохождения маршрута, честной борьбы и заслуженной победы", - сказал Матыцин.

О ралли

Официальный старт 15-му международному ралли "Шелковый путь" будет дан 12 июля в Иркутске. Маршрут юбилейной гонки соединит Россию и Монголию. Из Иркутска участники отправятся в путь к берегам Байкала - в город Байкальск, затем преодолеют степи и пески Монголии, пустыню Гоби и предгорья Алтая.

Финишируют 22 июля в Горно-Алтайске, где на центральной площади города состоится церемония чествования победителей. Общая протяженность маршрута составит свыше 4 800 км. Ралли включает в себя 11 этапов, из них два кольцевых и два марафонских этапа. Общая протяженность скоростных участков гонки составит свыше 2 400 км.

К участию заявлен 101 экипаж на мотоциклах, квадроциклах, мотовездеходах, внедорожниках и грузовиках. Это представители 15 стран. Соревнование пройдет под эгидой Российской автомобильной федерации и Монгольской федерации автомобильного и мотоциклетного спорта.