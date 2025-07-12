Янчук считает, что теннисистки Кудерметова и Мертенс могут выиграть Уимблдон

Они сыграют в финале парного турнира против представительницы Латвии Елены Остапенко и Се Шувэй из Тайваня

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийка Элизе Мертенс могут выиграть финальный матч Уимблдона в парном разряде. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

В финале Кудерметова и Мертенс сыграют против представительницы Латвии Елены Остапенко и Се Шувэй из Тайваня.

"Приятно, что хоть один из наших теннисистов добрался до финального матча на Уимблдоне. У Кудерметовой и Мертенс сыгранная пара, они вместе выиграли не один турнир, они более сыгранны, чем их соперницы, поэтому я думаю, что им вполне по силам выиграть финал. Но в паре есть элемент случайности, так что надеюсь, что удача будет сопутствовать Кудерметовой и Мертенс", - сказал Янчук.

Финальный матч женского парного турнира Уимблдона пройдет 13 июля.