ЦСКА объявил о переходе хоккеиста Коваленко

В прошедшем сезоне нападающий выступал в НХЛ за "Колорадо" и "Сан-Хосе"

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Московский клуб Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА подписал контракт с российским нападающим Николаем Коваленко. Об этом сообщила пресс-служба армейцев.

Соглашение с игроком рассчитано на два года.

Коваленко 25 лет, в 2018 году он был выбран "Колорадо" на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) под общим 171-м номером. В КХЛ форвард выступал с сезона-2018/19, защищая цвета ярославского "Локомотива", казанского "Ак Барса" и нижегородского "Торпедо". Ранее в июле ЦСКА выменял у "Торпедо" права на Коваленко.

Последние два года Коваленко выступал в Северной Америке. В сезоне-2024/25 он сначала выступал за "Колорадо", набрав 8 очков (4 гола + 4 результативные передачи) в 28 матчах, а затем был обменян в "Сан-Хосе". В составе команды на счету игрока 12 очков (3+9) по итогам 29 игр.

Коваленко является сыном олимпийского чемпиона Андрея Коваленко, игравшего в НХЛ.