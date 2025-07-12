Фрадков заявил, что Кубок сильнейших спортсменов укрепляет дружбу России и Белоруссии

Соревнования проходят в Бресте с 12 по 13 июля

БРЕСТ /Белоруссия/, 12 июля. /ТАСС/. Кубок сильнейших спортсменов по легкой атлетике, стартовавший в субботу в Бресте, укрепляет дружбу россиян и белорусов. Об этом на торжественной церемонии открытия соревнований заявил председатель Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петр Фрадков.

"Это праздник во всех смыслах слова, здесь хорошая погода, хорошее настроение, - сказал Фрадков. - Интересно, как все получится, хотя соревнования уже идут. Интересно, какие будут еще результаты. Это возможность себя проявить и на других посмотреть. И все это в товарищеской, дружеской обстановке, что важно. Мы братские народы, и такие спортивные мероприятия важны. Они объединяют, укрепляют наш вклад в дружбу".

Как сообщал ранее ТАСС, всего в соревнованиях в Бресте примут участие 144 российских спортсмена.

Кубок сильнейших спортсменов с участием легкоатлетов РФ и Белоруссии проходит в Бресте с 12 по 13 июля. Состав сборной на международные соревнования в Бресте формировался по итогам Кубка России, проходившего в подмосковном Жуковском с 20 по 22 июня.