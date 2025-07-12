Мостовой считает, что у ЦСКА и "Краснодара" равные шансы на победу в Суперкубке России

Встреча пройдет 12 июля в Казани

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Игра за Суперкубок России между футболистами ЦСКА "Краснодара" получится равной, у команд одинаковые шансы на победу. Такое мнение ТАСС высказал двукратный чемпион СССР в составе московского "Спартака" Александр Мостовой.

Встреча пройдет 12 июля на "Ак Барс Арене" в Казани и начнется в 18:00 мск.

"Я думаю, шансы в матче 50 на 50, разгрома, как это случилось в прошлом году в матче "Зенита" и "Краснодара", конечно, не будет (матч за Суперкубок России - 2024 завершился победой "Зенита" со счетом 4:2 - прим. ТАСС). Две команды равные, поэтому здесь, я думаю, будет перетягивание каната туда-сюда, рисковать вряд ли кто-то будет. Если забьет какая-нибудь команда первой, то игра откроется, но я не жду такого, что одна команда выйдет и три забьет", - сказал Мостовой.

Мостовой также отметил отсутствие спортивного принципа в вопросе замены московского "Торпедо" на "Оренбург" в числе участников сезона-2025/26 Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). "Никакой логики я не вижу во всей этой истории. Когда вчера я узнал о том, что "Оренбург" оставляют в РПЛ, а "Урал" почему-то не может заявиться, я не совсем понял это, потому что спортивный принцип здесь отсутствует, а он должен быть всегда. Наверное, можно было бы пересмотреть ситуацию и провести какую-нибудь дополнительную игру, выявить на поле, кто сильнее, но у нас в футболе есть много чего алогичного", - подчеркнул Мостовой.

По мнению Мостового, фаворитом РПЛ в предстоящем сезоне является петербургский "Зенит". "Я думаю, что "Спартак", "Динамо", "Краснодар" тот же - это все конкуренты. "Локомотив", кстати, надо взять на заметочку, потому что они укрепляются. А "Зенит", если сам не упустит своего, как в прошлом сезоне, конечно, чемпионом будет опять" - отметил собеседник агентства.

Новый сезон чемпионата России по футболу откроется матчем между московским "Динамо" и калининградской "Балтикой" 18 июля.