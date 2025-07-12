"Салават Юлаев" стал победителем Суперфинала КХЛ по хоккею 3x3

В финале уфимская команда победила казанский "Ак Барс"

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Уфимский "Салават Юлаев" стал победителем Суперфинала чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по хоккею 3x3. Финальная часть соревнований прошла на "ЦСКА-Арене" в Москве.

В финале "Салават Юлаев" в серии буллитов обыграл казанский "Ак Барс". Основное время матча закончилось со счетом 1:1. В серии буллитов "Салават Юлаев" одержал победу со счетом 1:0. Бронзовые медали чемпионата завоевал челябинский "Трактор", победивший минское "Динамо" (7:3).

Чемпионат КХЛ по хоккею 3x3 прошел впервые. В суперфинале также участвовали магнитогорский "Металлург" и омский "Авангард".