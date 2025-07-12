Победитель турнира в Бресте Крылов рассчитывает выйти на пик формы к чемпионату России

На Кубке сильнейших спортсменов в субботу спортсмен на 100-метровке показал результат 10,32 секунды

БРЕСТ /Белоруссия/, 12 июля. /ТАСС/. Победитель Кубка сильнейших спортсменов в беге на 100 метров Константин Крылов не удовлетворен показанным на этом турнире результатом. Об этом спортсмен рассказал ТАСС.

Крылов в субботу на турнире в Бресте пробежал стометровку за 10,32 секунды. Месяцем ранее на Мемориале Знаменских в Москве ему удалось на этой дистанции установить личный рекорд (10,14).

"Сегодняшний результат действительно мне не сильно нравится, - признался Крылов. - Был встречный ветер, да и сам я нахожусь пока не в оптимальном состоянии, хотя постепенно начинаю приходить в себя. Первый пик формы, как я понимаю, пришелся на июньский Мемориал Знаменских, когда я установил личный рекорд. Второй, рассчитываю, придется на чемпионат России, который пройдет в августе".

13 июля в рамках Кубка сильнейших спортсменов Крылов выйдет на старт бега на 200 метров.

Чемпионат России по легкой атлетике пройдет в Казани с 7 по 10 августа.