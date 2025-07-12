Экипаж Каримова выиграл первый этап "Шелкового пути" в зачете грузовиков

Второй этап пройдет 13 июля по маршруту Иркутск - Байкальск

ИРКУТСК, 12 июля. /ТАСС/. Экипаж команды "Камаз-мастер" под управлением Богдана Каримова занял первое место на первом участке ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиков. Старт гонке был дал в субботу в Иркутске.

Длина первого спецучастка составила 34,87 км. Экипаж Каримова показал результат 5 минут 43 секунды. Второе место занял экипаж "Камаз-мастер" под управлением Эдуарда Николаева, отставший на 4 секунды. Третьим с отставанием 7 секунд стал экипаж команды "МАЗ-СПОРТавто" под управлением Сергея Вязовича.

Второй этап пройдет 13 июля по маршруту Иркутск - Байкальск, длина спецучастка составит 256,20 км.

"Шелковый путь" проводится в 15-й раз, впервые гонка состоялась в 2009 году. В разные годы маршрут проходил по территории России и стран Центральной Азии. В этом году пилоты будут соревноваться в России и Монголии. Общая длина маршрута составит 4811,58 км. Ралли завершится 22 июля.