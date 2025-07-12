В Москве прошел фестиваль неолимпийских видов спорта

Мероприятие состоялось в парке ВДНХ, где прошли мастер-классы и турниры по разным видам спорта

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Четвертый фестиваль неолимпийских видов спорта прошел в парке ВДНХ. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В программу фестиваля вошли мастер-классы и турниры по шашкам, го, киле, метанию ножей, вейксерфингу, капоэйре и другим видам спорта.

Организатор одной из площадок, президент благотворительного фонда "Изменим мир вместе" Артем Браславский отметил важность проведенного фестиваля. "О неолимпийских видах говорят не так много. Очень здорово, что мы собрались здесь на такой крупной площадке. Наш фонд представляет здесь новый вид спорта, уфобол, который внешне напоминает тэкбол, в него смогут играть все", - сказал он.