Россиянин Низелик вошел в тренерский штаб Пиоли в итальянской "Фиорентине"

Пиоли возглавил команду в субботу

РИМ, 12 июля. /ТАСС/. Россиянин Александр Низелик вошел в тренерский штаб Стефано Пиоли в итальянском футбольном клубе "Фиорентина". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

О назначении Пиоли было объявлено 12 июля, соглашение с итальянским специалистом рассчитано до 30 июня 2028 года. 25 июня Пиоли покинул пост главного тренера футбольного клуба "Аль-Наср" из Саудовской Аравии.

Низелику 40 лет, с 2018 по 2023 год он работал в тренерском штабе Сергея Семака в петербургском "Зените". Также он работал в академии "Зенита" с 2014 по 2017 год и в тренерском штабе сборной России с 2012 по 2014 год. В "Фиорентине" он работает с прошлого сезона.

Пиоли 59 лет, он возглавлял "Аль-Наср" с сентября 2024 года. В сезоне-2024/25 команда заняла третье место в чемпионате Саудовской Аравии. В азиатской Лиге чемпионов команда дошла до полуфинала, где уступила японскому клубу "Кавасаки". Ранее Пиоли возглавлял итальянские "Парму", "Сассуоло", "Кьево", "Палермо", "Лацио", "Интер", "Фиорентину" и "Милан", с которым в 2022 году стал чемпионом Италии. В период игровой карьеры Пиоли в составе итальянского "Ювентуса" стал чемпионом Италии (1986) и обладателем Кубка европейских чемпионов (1985).