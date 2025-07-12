Свёнтек обошла Шарапову по числу титулов на турнирах Большого шлема

Польская теннисистка стала шестикратной победительницей турниров Большого шлема

ЛОНДОН, 12 июля. /ТАСС/. Польская теннисистка Ига Свёнтек превзошла россиянку Марию Шарапову по числу завоеванных титулов на турнирах Большого шлема.

В субботу Свёнтек впервые выиграла Уимблдон, победив в финале американку Аманду Анисимову (6:0, 6:0). Ранее полька также четыре раза становилась победительницей Открытого чемпионата Франции (2020, 2022-2024) и завоевала титул на Открытом чемпионате США (2022). Шарапова дважды смогла победить на Открытом чемпионате Франции (2012, 2014) и по разу - на Уимблдоне (2004), Открытом чемпионате США (2006) и Открытом чемпионате Австралии (2008).

В случае победы на Открытом чемпионате Австралии Свёнтек соберет карьерный Большой шлем. Ранее это удавалось 10 теннисисткам. Последней этого сумела достичь Шарапова.