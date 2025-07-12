Российский боец Шлеменко победил испанца Кадену техническим нокаутом

Поединок завершился в первом раунде

ОМСК, 12 июля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко на турнире промоушена Shlemenko Fighting Championship (SFC) в Омске победил испанца Гильерме Кадену. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Бой завершился техническим нокаутом в первом раунде.

В послужном списке 41-летнего Шлеменко 67 побед, 16 поражений и 1 ничья, еще 1 бой был признан несостоявшимся. 33-летний испанец является чемпионом Европы по бразильскому джиу-джитсу и действующим чемпионом организации Vendetta Fight Night в среднем весе.