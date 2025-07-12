Футболисты ЦСКА в восьмой раз стали обладателями Суперкубка России

Во встрече за трофей армейцы обыграли "Краснодар"

КАЗАНЬ, 12 июля. /ТАСС/. Футболисты московского ЦСКА со счетом 1:0 обыграли "Краснодар" в матче Олимпбет - Суперкубка России. Встреча прошла на "Ак Барс Арене" в Казани в присутствии 34 677 зрителей.

Мяч на 48-й минуте забил Игорь Дивеев. На 89-й минуте нападающий "Краснодара" Мозес получил красную карточку и был удален с поля.

ЦСКА в восьмой раз стал обладателем Суперкубка России. Ранее армейцы выигрывали трофей в 2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014 и 2018 годах. "Краснодар" второй раз подряд и второй раз в истории играл в матче за суперкубок: в 2024 году команда со счетом 2:4 уступила петербургскому "Зениту".

Голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев стал рекордсменом по числу побед в Суперкубке России, выиграв восьмой титул, вратарь принял участие во всех победных для ЦСКА розыгрышах трофея. По семь побед в суперкубке у Сергея Игнашевича и Михаила Кержакова.

ЦСКА провел первый официальный матч под руководством швейцарца Фабио Челестини, возглавившего команду 20 июня. Ранее армейцы одержали победу в товарищеском матче над клубом Медиалиги "Амкал" (4:0) и обыграли на Братском кубке сербские "Партизан" (3:1) и ОФК (4:2).

В прошлом сезоне "Краснодар" впервые в истории стал чемпионом России. ЦСКА в девятый раз стал обладателем кубка страны.