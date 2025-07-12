Футболисты московского "Динамо" обыграли "Локомотив" в товарищеском матче

Встреча завершилась со счетом 5:1

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" со счетом 5:1 обыграл столичный "Локомотив" в товарищеском матче. Встреча прошла на "РЖД-Арене".

Футболисты играли три тайма по 45 минут. Забитыми мячами в составе "Динамо" отметились Виктор Окишор (107-я и 114-я минуты), Муми Нгамалё (112) и Ульви Бабаев (122, 126). У "Локомотива" отличился Алексей Батраков (71).

Новый сезон чемпионата России по футболу откроется матчем между московским "Динамо" и калининградской "Балтикой" 18 июля. "Локомотив" в первом туре Мир - Российской премьер-лиги 19 июля примет "Сочи".