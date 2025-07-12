Дюков объяснил, почему РФС принял решение включить "Оренбург" в число участников РПЛ

Ранее "Оренбург" заменил московское "Торпедо" в числе участников РПЛ сезона-2025/26.

КАЗАНЬ, 12 июля. /ТАСС/. Члены бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) действовали в соответствии с регламентом при принятии решения о включении "Оренбурга" в число участников Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2025/26. Об этом журналистам заявил президент РФС Александр Дюков.

11 июля прошло заседание бюро исполнительного комитета РФС. На заседании было принято решение включить в число участников РПЛ сезона-2025/26 "Оренбург". 10 июля "Торпедо" было исключено из числа участников РПЛ сезона-2025/26 и оштрафовано на 5 млн рублей. Совладелец клуба Леонид Соболев и бывший гендиректор Валерий Скородумов отстранены от осуществления любой деятельности, связанной с футболом, за попытку организации договорных матчей на 5 и 10 лет соответственно.

"Справедливо ли взять "Оренбург" в РПЛ? Я говорил уже о примере "Пари Нижний Новгород": это было решение не оптимальное, не лучшее, мы исходим из регламента, что у клубов РПЛ есть приоритет, клуб, который находится выше, получает право на ротацию", - сказал Дюков.

"Заговор и след петербургского "Зенита"? Есть регламент, мы - РФС и бюро исполкома - действовали в соответствии с регламентом. Он был принят не вчера, а какое-то время назад, все клубы участвовали в этом", - добавил президент РФС.