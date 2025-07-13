Бразильский боец вышел на поединок UFC в США под песню "Матушка-земля"

Вальтер Уокер с 2019 года проживает в России

ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. Бразилец Вальтер Уокер вышел на поединок Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) под песню "Матушка-земля". Турнир UFC проходит в США.

Уокер победил болевым приемом американца Кеннеди Нзечукву. После боя бразилец на русском языке поблагодарил за поддержку семью и тренера, а также признался в любви к России, назвав ее своим домом.

Уокеру 27 лет. Он родился в Бразилии, с 2019 года проживает в России. Спортсмен выступает в UFC с 2024 года и провел в организации четыре поединка, в которых одержал три победы. Единственное поражение он потерпел в своем дебютном бою в UFC, проиграв поляку Лукашу Бржескому единогласным решением судей. Всего за карьеру в смешанных единоборствах на счету Уокера 14 побед при одном поражении.