Призер старта в Бресте Ожгибесов заявил, что до норматива на чемпионат мира ему еще далеко

Российский спортсмен стал третьим с результатом 8,07 метра

БРЕСТ /Белоруссия/, 13 июля. /ТАСС/. Российскому прыгуну в длину Юрию Ожгибесову, повторившему на Кубке сильнейших спортсменов в Бресте свой личный рекорд, пока не по силам выполнить квалификационный норматив на чемпионат мира в Токио. Об этом Ожгибесов сообщил ТАСС.

24-летний Ожгибесов, прыгнувший в Бресте на 8,07 метра, стал третьим после белорусов Артема Гурина (8,12) и Алексея Дудинского (8,16).

"В Бресте мне удалось повторить свой личный рекорд, - рассказал Ожгибесов. - Мне никогда ранее не удавалось на одном старте больше одного раза прыгнуть за восемь метров. Почему так получилось? С возрастом приходит стабильность, набирается опыт, тренеру я также очень благодарен".

В одной из попыток Ожгибесов сумел прыгнуть на 8,01. "Артемий Коленченко здесь так же прыгнул за восемь метров (8,06). Мужские прыжки в длину в России потихоньку поднимаются. До норматива на чемпионат мира мне, конечно, еще далековато. Но будем стараться приблизиться к нему", - заключил собеседник ТАСС.

Квалификационный норматив на сентябрьский чемпионат мира в Токио в мужских прыжках в длину равен 8,27 метра.