Даниил Медведев выиграл Кубок Короля

В матче за титул россиянин обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину

МАДРИД, 13 июля. /ТАСС/. Теннисист Даниил Медведев стал победителем Кубка Короля. Турнир прошел в испанской Уэльве на хардовом покрытии.

В матче за титул Медведев переиграл испанца Алехандро Давидович-Фокину со счетом 6:2, 5:7, 6:2.

Медведеву 29 лет, он занимает 9-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 20 титулов ATP, в 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году.

На профессиональном уровне Медведев не становился победителем турниров с 2023 года, когда выиграл "Мастерс" в Риме. В нынешнем сезоне россиянин лишь раз сумел дойти титульной встречи на соревновании уровня ATP - в германском Галле, уступив представителю Казахстана Александру Бублику. Последним на данный момент официальным турниром для Медведева является Уимблдон. На нем теннисист в первом круге уступил французу Бенжамену Бонзи.

Кубок Короля является коммерческим турниром и проводится с 1912 года. В 2023 году его победителем стал россиянин Андрей Рублев.