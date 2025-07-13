Янчук назвал шокирующим женский финал на Уимблдоне

В финале полька Ига Свёнтек победила Аманду Анисимову из США со счетом 6:0, 6:0

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Финал женского одиночного турнира на Уимблдоне шокировал результатом и отсутствием борьбы. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

Турнир выиграла полька Ига Свёнтек, победившая в финале представительницу США Аманду Анисимову из США со счетом 6:0, 6:0.

"Честно говоря, я не ожидал, что финал сложится таким образом, итог просто шокирующий. Анисимова хорошо играла на протяжении всего турнира, но в матче со Свёнтек у нее совсем ничего не получилось, она не смогла навязать хоть какую-то борьбу. Перед началом турнира Свёнтек не была фаворитом, так как на траве высоких результатов ранее не добивалась, но она показала себя универсальным игроком", - сказал Янчук.