ФИФА согласилась предоставлять обязательный отпуск игрокам в конце сезона

ФИФА и представители международных профсоюзов футболистов достигли соглашения по вопросу обязательного минимального 72-часового перерыва между играми и 21 дня отдыха в конце каждого сезона

НЬЮ-ЙОРК, 13 июля. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) и представители международных профсоюзов футболистов договорились о необходимости введения обязательных перерывов для игроков. Об этом сообщила пресс-служба ФИФА.

Встреча президента ФИФА Джанни Инфантино с представителями международных профсоюзов состоялась в Нью-Йорке в преддверии финала клубного чемпионата мира. Стороны достигли соглашения по вопросу обязательного минимального 72-часового перерыва между играми и 21 дня отдыха в конце каждого сезона.

"Существует общее мнение, что между матчами должно быть не менее 72 часов отдыха, а игроки должны иметь период отдыха или отпуска не менее 21 дня в конце каждого сезона. Этот период должен регулироваться индивидуально каждым клубом и каждым игроком в зависимости от игрового календаря и действующих коллективных договоров. Что касается соревнований, ФИФА и профсоюзы игроков согласились с важностью достижения правильного баланса между национальными сборными и клубным футболом, с одной стороны, и между внутренними, континентальными и международными клубными соревнованиями, с другой. Важно создавать возможности для игроков со всего мира участвовать в крупных турнирах, поскольку это стимулирует развитие мирового футбола. Кроме того, приоритетом было признано предоставление большего количества возможностей играть футболистам, не выступающим на самом высоком международном уровне", - говорится в сообщении.

В июне 2024 года стало известно, что Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro), а также профсоюзы игроков Англии и Франции подали против ФИФА иск, обвинив организацию в перегруженности футболистов. Поводом стало увеличение числа участников клубного чемпионата мира до 32 команд.