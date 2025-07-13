Матчевая встреча по вольной борьбе между сборными России и США пройдет 21 июля

Встречу примет Будапешт

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Сборные России и США проведут матчевую встречу по вольной борьбе 21 июля. Об этом сообщила пресс-служба Профессиональной борцовской лиги (PWL).

Соревнование пройдет в Будапеште.

В весовой категории до 57 кг сойдутся Муса Мехтиханов (Россия) и Люк Лилледаль (США), в весе до 61 кг - Муслим Мехтиханов (Россия) и Сет Гросс (США), в весе до 65 кг - Абасгаджи Магомедов (Россия) и Сиджей Компосито (США), в весе до 70 кг - Сайын Казырык (Россия) и Брюс Андониан (США), в весе до 74 кг - Магома Дибиргаджиев (Россия) - Джозеф Блейз (США), в весе до 79 кг - Мохьмад Насирхаев (Россия) и Дижей Хамити (США), в весе до 86 кг - Аманула Расулов (Россия) и Маркус Коулмен (США), в весе до 92 кг - Аманула Гаджимагомедов (Россия) и Майк Маккиавелло (США), в весе до 97 кг - Константин Пшеничников (Россия) и Джей Айелло (США), в весе до 125 кг - Зелимхан Хизриев (Россия) и Трент Хилджер (США).

Капитанами команд будут двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Саудалев (Россия) и победитель Олимпийских игр Кайл Снайдер (США).

"В начале олимпийского цикла появляются новые герои, зажигаются молодые звездочки, и участники матчевой встречи с обеих сторон - это ведущие борцы двух стран, молодые дарования команд, которые составят костяк команд на Олимпийских играх 2028 года. Сборную России возглавит чемпион мира Абасгаджи Магомедов, а лидером сборной США будет победитель первенства мира среди молодежи Люк Лилледаль", - говорится в сообщении.

Федерация спортивной борьбы России предложила провести матчевую встречу между сборными в марте. PWL - созданная в 2022 году в России лига, проводящая соревнования с привлечением лучших борцов мира и рекордным призовым фондом. До этого президент США Дональд Трамп поддержал инициативу президента России Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками, выступающими в Национальной хоккейной лиге и Континентальной хоккейной лиге.