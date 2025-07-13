Футболист Даку подписал новый контракт с "Рубином"

Соглашение рассчитано до лета 2029 года

КАЗАНЬ, 13 июля. /ТАСС/. Казанский футбольный клуб "Рубин" подписал новый контракт с нападающим сборной Албании Мирлиндом Даку. Об этом сообщает пресс-служба "Рубина".

Соглашение рассчитано до лета 2029 года.

Даку 27 лет, он выступает за "Рубин" с 2023 года. Ранее играл в ряде клубов из Косова, хорватском "Осиеке" и словенской "Муре". За сборную Албании провел 11 матчей, забив 1 гол, выступал на чемпионате Европы 2024 года.

В минувшем сезоне Даку провел 26 матчей за "Рубин" в чемпионате России, забив 15 голов, что является одним из лучших показателей в Мир - Российской премьер-лиге.