13 июля, 16:48
НХЛ

Эллер рассказал, что Овечкин подарил часы всем игрокам "Вашингтона" после рекорда в НХЛ

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин. Bruce Bennett/ Getty Images
Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин
© Bruce Bennett/ Getty Images
В начале апреля россиянин установил рекорд по голам в регулярных чемпионатах НХЛ, превзойдя достижение канадца Уэйна Гретцки

ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. Российский нападающий и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин подарил часы всем игрокам команды после установления рекорда по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом в подкасте Coming in Hot на YouTube рассказал датский нападающий "Вашингтона" Ларс Эллер.

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"Что можно о нем сказать? Он - уникальный, неповторимый талант, сочетание физических данных и броска, возможно, мы такое больше никогда не увидим. Но в нем еще есть стремление никогда не сдаваться, думаю, это самое главное", - сказал Эллер.

"После рекорда он купил часы Hublot для всех. Индивидуальные часы. Кажется, он также купил их для тренеров и персонала, а не только для игроков", - добавил он.

В начале апреля 39-летний Овечкин установил рекорд по голам в регулярных чемпионатах НХЛ, превзойдя достижение канадца Уэйна Гретцки (894 шайбы). Сейчас на счету российского форварда "Вашингтона" 897 заброшенных шайб. 

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