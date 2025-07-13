Эллер рассказал, что Овечкин подарил часы всем игрокам "Вашингтона" после рекорда в НХЛ

В начале апреля россиянин установил рекорд по голам в регулярных чемпионатах НХЛ, превзойдя достижение канадца Уэйна Гретцки

ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. Российский нападающий и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин подарил часы всем игрокам команды после установления рекорда по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом в подкасте Coming in Hot на YouTube рассказал датский нападающий "Вашингтона" Ларс Эллер.

"Что можно о нем сказать? Он - уникальный, неповторимый талант, сочетание физических данных и броска, возможно, мы такое больше никогда не увидим. Но в нем еще есть стремление никогда не сдаваться, думаю, это самое главное", - сказал Эллер.

"После рекорда он купил часы Hublot для всех. Индивидуальные часы. Кажется, он также купил их для тренеров и персонала, а не только для игроков", - добавил он.

В начале апреля 39-летний Овечкин установил рекорд по голам в регулярных чемпионатах НХЛ, превзойдя достижение канадца Уэйна Гретцки (894 шайбы). Сейчас на счету российского форварда "Вашингтона" 897 заброшенных шайб.