Сорокин рассказал, что позитивно отнесся к рекордному голу Овечкина в его ворота

Гол в гостевом матче с "Айлендерс" 6 февраля стал для Овечкина 895-м в регулярных чемпионатах НХЛ

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Вратарь "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин отметил, что позитивно отнесся к голу нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина, благодаря которому он побил рекорд по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом Сорокин рассказал журналистам.

Гол в гостевом матче с "Айлендерс" 6 февраля стал для Овечкина 895-м, на счету канадца Уэйна Гретцки 894 заброшенные шайбы. На данный момент в активе Овечкина 897 голов.

"Я никогда этого не боялся [пропустить рекордный гол], это игровой момент. Когда-то он должен был гол забить. Случилось как случилось. Я отнесся к этому позитивно", - сказал Сорокин.

В межсезонье контракт с "Айлендерс" подписал нападающий Максим Шабанов, ранее выступавший за челябинский "Трактор". "Здорово, что у нас много россиян. Надеюсь, это пойдет на пользу команде. Я поздравил Максима. Думаю, он добавит мощи в большинстве", - отметил Сорокин.

Российский вратарь Сергей Бобровский во второй раз подряд стал обладателем Кубка Стэнли в составе "Флориды". "Он глыба для всего хоккея российского и мирового хоккея. Смотреть на него, как он готовится, - большая честь и возможность", - заключил Сорокин.