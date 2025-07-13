Прыгунья в высоту Кочанова показала третий результат сезона в мире

Спортсменка одержала победу на Кубке сильнейших спортсменов с результатом 2 метра

БРЕСТ /Белоруссия/, 13 июля. /ТАСС/. Российская прыгунья в высоту Мария Кочанова стала победительницей Кубка сильнейших спортсменов с третьим результатом сезона в мире. Соревнования проходят в Бресте.

Кочанова показала результат 2,00 метра. Лидером сезона является украинка Ярослава Магучих (2,02 метра), второе место занимает австралийка Никола Олислагерс (2,01 метра).

Кочанова также выполнила норматив отбора на чемпионат мира по легкой атлетике (1,97 метра). Турнир пройдет с 13 по 21 сентября 2025 года в Токио. В марте 2022 года после обострения ситуации на Украине Международная ассоциация легкоатлетических федераций наложила запрет российским и белорусским атлетам на участие во всех крупных международных стартах, включая чемпионаты мира, Европы и Олимпийские игры.

Кочановой 23 года, она является двукратной чемпионкой России.