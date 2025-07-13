"Зенит" объявил о заключении контракта с футболистом Жерсоном на пять лет

Ранее бразильский полузащитник выступал за "Фламенго"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Контракт бразильского полузащитника Жерсона с петербургским футбольным клубом "Зенит" рассчитан на пять лет. Об этом сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.

4 июля бразильский "Фламенго" заявил, что Жерсон выкупил контракт за €25 млн и продолжит карьеру в "Зените".

Жерсону 28 лет, он выступал за "Фламенго" с зимы 2023 года и являлся капитаном команды. Также футболист играл за клуб с 2019 по 2021 год. Вместе с "Фламенго" он стал чемпионом Бразилии (2019, 2020), обладателем кубка (2024) и суперкубка страны (2020, 2021, 2025), а также выиграл Кубок Либертадорес (2019).