В "Спартаке" заявили, что не собираются на трансферном рынке "сыпать деньгами"

Единственным новичком красно-белых в это межсезонье стал нападающий Антон Заболотный

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Московский "Спартак" не собирается на трансферном рынке тратить ненормальные деньги для подписания российских игроков. Об этом журналистам заявил генеральный директор "Спартака" Олег Малышев.

В СМИ ранее появлялась информация о том, что в летнее трансферное окно "Спартак" приглашал в команду Николая Комличенко, Максима Осипенко и Ивана Сергеева. Они в итоге перешли в другие клубы Российской премьер-лиги.

"Не понимаю вопроса "Что с российскими игроками?". Мы, естественно, в клубе располагаем обоймой российских игроков, а конкретно по этим фамилиям можно только сказать, что они перешли в другие клубы", - сказал Малышев.

"Почему не оказались в "Спартаке"? Это всегда комплекс факторов во время переговоров: и финансовые вопросы, и предпочтение самого игрока. Так или иначе, у нас нет задачи засыпать рынок деньгами и делать сумасшедшие предложения. По некоторым из названных фамилий переговоры были, но было принято решение не атаковать", - добавил он.

В межсезонье "Спартак" пока приобрел только одного футболиста - нападающего Антона Заболотного.

"Спартак" по итогам минувшего чемпионата России занял четвертое место. В кубке страны красно-белые вылетели от "Ростова" в финале "пути регионов".