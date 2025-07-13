Футболисты "Зенита" разгромили "Воеводину" в товарищеском матче

Встреча завершилась со счетом 7:1

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 7:1 обыграли сербскую "Воеводину" в товарищеском матче. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на "Газпром-Арене".

В составе победителей голы забили Максим Глушенков (5-я, 80-я минуты), Луис Энрике (7, 87), Дуглас Сантос (20, 52), Матео Кассьерра (36). У гостей отличился Ньегош Петрович (30).

По итогам сезона-2024/25 "Воеводина" заняла четвертое место в чемпионате Сербии. "Зенит" стал вторым в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ). Следующий матч петербуржцы проведут в первом туре РПЛ, команда примет "Ростов" 20 июля.