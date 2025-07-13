"Челси" обыграл ПСЖ и стал победителем клубного чемпионата мира по футболу

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу английской команды

НЬЮ-ЙОРК, 14 июля. /ТАСС/. Английский "Челси" со счетом 3:0 обыграл французский "Пари Сен-Жермен" в финальном матче клубного чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в городе Ист-Ратерфорд (штат Нью-Джерси, США).

В составе победителей голы забили Коул Палмер (22-я, 30-я минуты) и Жоао Педро (43). На 86-й минуте полузащитник ПСЖ Жоау Невеш получил красную карточку и был удален с поля.

"Челси" выиграл клубный чемпионат мира во второй раз в истории. Впервые команда стала победителем турнира в 2021 году, обыграв в финале бразильский "Палмейрас" со счетом 2:1 в дополнительное время. В 2012 году "Челси" в финале уступил бразильскому "Коринтиансу" (0:1). ПСЖ впервые принимал участие в клубном чемпионате мира. В сезоне-2024/25 "Челси" стал победителем Лиги конференций, ПСЖ выиграл Лигу чемпионов.

Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов остался в запасе. Вратарь не провел ни одного матча на турнире. Сафонов перешел в ПСЖ летом 2024 года из "Краснодара", в сезоне-2024/25 россиянин провел за команду 17 игр в различных турнирах, пропустив в них 13 мячей и 7 раз сохранив ворота в неприкосновенности. Вместе с французским клубом россиянин стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата, кубка и суперкубка страны.

Клубный чемпионат мира в 2025 году впервые прошел в новом формате. На групповом этапе приняли участие 32 команды.