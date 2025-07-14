Энрике заявил, что хотел разнять футболистов после финала клубного чемпионата мира

После матча тренер ПСЖ ударил игрока "Челси" Жоао Педро

НЬЮ-ЙОРК, 14 июля. /ТАСС/. Главный тренер французского "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике хотел разнять футболистов после финального матча клубного чемпионата мира с английским "Челси". Комментарий Энрике приводит агентство RMC Sport.

Встреча завершилась победой "Челси" со счетом 3:0. После финального свистка Энрике ударил нападающего "Челси" Жоао Педро. Между футболистами обеих команд завязалась небольшая потасовка.

"В конце матча возникла ситуация, которую можно было избежать. Я, как всегда, намеревался разнять игроков, чтобы не возникло дальнейших проблем, - сказал Энрике. - Было очень много напряжения и давления, я видел, как [Энцо] Мареска (главный тренер "Челси" - прим. ТАСС) толкал некоторых игроков, а другие толкали его. Таких ситуаций нам всем следует избегать, поэтому я развел игроков".

Жоао Педро отметил, что защищал своего партнера по команде Андрея Сантоса. "Как истинный бразилец я пошел защищать товарища. Тут же оказалось сразу много народа, и в этой толпе меня толкнули. Думаю, они не умеют проигрывать, но это часть футбола", - приводит комментарий Жоао Педро портал Globo esporte.

Клубный чемпионат мира в 2025 году впервые прошел в новом формате. В турнире принимали участие 32 команды.