Мирра Андреева впервые вошла в топ-5 рейтинга WTA

Лидером мирового рейтинга является Арина Соболенко

ТАСС, 14 июля. Россиянка Мирра Андреева впервые в карьере вошла в топ-5 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная версия рейтинга опубликована на официальном сайте организации.

Андреева дошла до четвертьфинала Уимблдона, где уступила представительнице Швейцарии Белинде Бенчич со счетом 6:7 (3:7), 6:7 (2:7). Россиянка поднялась на две строчки в мировом рейтинге и занимает 5-е место, набрав 5 163 очка.

Лидером мирового рейтинга является Арина Соболенко из Белоруссии (12 420 очков), которая уже квалифицировалась на Итоговый турнир WTA. Вторую строчку занимает американка Коко Гауфф (7 669), на третье место поднялась победительница Уимблдона Ига Свёнтек из Польши (6 813). Четвертую строчку занимает американка Джессика Пегула (6 423). В десятку сильнейших также входят китаянка Чжэн Циньвэнь (4 803), представительницы США Аманда Анисимова (4 470) и Мэдисон Киз (4 374), итальянка Жасмин Паолини (3 576) и испанка Паула Бадоса (3 454).

Диана Шнайдер занимает 15-е место (2 716), Екатерина Александрова - 16-е (2 666), Людмила Самсонова - 17-е (2 576). Дошедшая до четвертьфинала Анастасия Павлюченкова поднялась на 20 строчек и располагается на 30-й позиции с 1 509 очками.

Андреевой 18 лет, она является победительницей трех турниров WTA. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2024 года. На Олимпийских играх в Париже Андреева и Шнайдер стали серебряными призерами в парном разряде.