Глава БФЛА Тихон заявил, что легкоатлеты России и Белоруссии восстанавливают традиции СССР

Стороны подписали дополнительное соглашение о сотрудничестве на 2026 год

БРЕСТ /Белоруссия/, 14 июля. /ТАСС/. Федерации легкой атлетики Белоруссии и России продолжают тесное сотрудничество, идет восстановление тех традиций, которые были во времена Советского Союза. Такое мнение ТАСС высказал глава Белорусской федерации легкой атлетики (БФЛА) Иван Тихон.

Тихон и председатель Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петр Фрадков в Бресте во время проведения Кубка сильнейших спортсменов подписали дополнительное соглашение о сотрудничестве на 2026 год.

"Мы продолжим сотрудничество в сфере высших достижений и любительского спорта, в основном речь идет про обмен опытом среди тренерских кадров. Календарь соревнований на 2026 год чтобы был совместным. И на чемпионате России в Казани мы все озвучим более детально", - рассказал Тихон.

"Мы восстанавливаем те традиции, которые были у нас при Советском Союзе, когда мы вместе тренировались на сборах и вместе выступали на соревнованиях. И пусть это, может быть, не озвучивалось, но спортсмены из сборной Республики Беларусь или из ее резерва участвовали в совместных сборах с россиянами. Связи на тренерском уровне, на человеческом, сохранились, что нас радует", - добавил собеседник ТАСС.

Кубок сильнейших спортсменов по легкой атлетике проходил в Бресте с 12 по 13 июля.

"Ну а что касается соревнований, то в такое сложное время нам нужно было давно их организовать. Поэтому в Бресте и был организован такой старт. Мы видели, какие эмоции испытывали ребята, участвовавшие в этих соревнованиях. И я понимаю, что все будет хорошо", - заключил Тихон.