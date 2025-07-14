Панарин испытал большое разочарование от сезона "Рейнджерс" в НХЛ

Команда не смогла выйти в плей-офф

ТАСС, 14 июля. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин испытал большое разочарование от результатов команды в прошедшем сезоне. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

"Рейнджерс" заняли 11-е место в Восточной конференции и не вышли в плей-офф.

"Проигрыш есть проигрыш, сезон этот совсем не получился, ожидания были большие, - сказал Панарин. - И разочарование, соответственно, тоже большое. Но есть как есть, будем работать и стараться. Надеюсь, в следующем году порадуем болельщиков и любителей хоккея своей игрой".

Новый сезон НХЛ стартует 7 октября.