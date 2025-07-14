Чесноков назвал главное разочарование Уимблдона

Для финалиста Кубка Дэвиса 1995 года таким событием стал женский финал

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Финал женского одиночного турнира стал главным разочарованием Уимблдона. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

В финале женского турнира полька Ига Свёнтек победила представительницу США Аманду Анисимову со счетом 6:0, 6:0.

"Для меня женский финал стал главным разочарованием Уимблдона. Поставьте себя на место зрителей, которые заплатили огромные деньги, чтобы попасть на этот матч, они хотели увидеть настоящий спектакль, а в результате увидели избиение, - сказал Чесноков. - Анисимова молодец, что дошла до финала, но очень жаль, что у нее ничего там не получилось".

"На моей памяти это не первый такой финал. В 1988 году я смотрел, как Наталья Зверева проиграла с таким же счетом Штеффи Граф на Roland Garros. Но в тот год Граф просто не было равных, она выиграла все турниры Большого шлема и золото Олимпиады, Свёнтек до такого уровня еще далеко. Наташа перед финалом сыграла сложный матч, поэтому я уже тогда думал, что будет хорошо, если она сможет выиграть хотя бы пару геймов, но сделать этого не получилось", - добавил собеседник агентства.