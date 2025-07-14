Болельщики освистали Трампа на финале клубного чемпионата мира по футболу

В финале клубного чемпионата мира, который проходил в США, "Челси" со счетом 3:0 разгромил ПСЖ

НЬЮ-ЙОРК, 14 июля. /ТАСС/. Некоторые болельщики освистали президента США Дональда Трампа, который присутствовал на финале клубного чемпионата мира по футболу. Об этом сообщают издания Forbes и USA Today.

В первый раз Трамп был освистан во время исполнения гимна США, когда его показали на экране вместе с президентом Международной федерации футбола Джанни Инфантино. Затем негативная реакция части зрителей последовала после появления президента США на церемонии награждения. Трамп вместе с Инфантино вручил трофей капитану английского "Челси" Рису Джеймсу.

В финале клубного чемпионата мира "Челси" со счетом 3:0 разгромил ПСЖ.