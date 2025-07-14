Кочанова прыгнула на два метра на турнире в Бресте после того, как поспорила с тренером

Спортсменка показала третий лучший результат сезона в мире

БРЕСТ /Белоруссия/, 14 июля. /ТАСС/. Российская легкоатлетка Мария Кочанова была готова к прыжку на два метра еще с конца лета прошлого года, но до минувшего воскресенья не могла сделать его из-за недостаточной психологической подготовленности. Такое мнение она высказала ТАСС.

13 июля на Кубке сильнейших спортсменов в Бресте Кочанова, прыгнув на 2 метра, установила третий результат сезона в мире и свое личное достижение.

"Важно ли для меня, что я по результатам сейчас третья в мире? Для меня важно высоко прыгать, важно сегодня быть лучше, чем вчера, - рассказала Кочанова. - Мой тренер Елена Николаевна Попкова за неделю до старта мне говорила, что я на "двушку" пока не готова, максимум, на 1,98 м. Мы с ней еще "забились", я сказала, что сделаю. Ни на что не спорили, просто тренировка была такая эмоциональная".

Спортсменка отметила, что в августе на чемпионате России в Казани постарается прыгнуть еще выше. "Но в нынешних условиях для меня самое главное - это получать удовольствие. Мне было непринципиально в Бресте выполнить норматив на чемпионат мира, куда важнее было прыгнуть "двушку", - добавила собеседница ТАСС.

"Мой прыжок на два метра, конечно, не космос, этот результат стал возможен вследствие каждодневного труда под руководством Елены Николаевны. Два метра были бы для меня космосом, если бы я прыгнула на такую высоту, ничего не делая на тренировках. Мой тренер знает обо мне гораздо больше, чем я сама, она больше во мне уверена, знает мои возможности. Я хорошо готова была еще с конца прошлого лета, но реализовать все мешала психология", - заключила Кочанова.

Лидером сезона является украинка Ярослава Магучих (2,02 м), второе место занимает австралийка Никола Олислагерс (2,01 м). Кочановой 23 года, она является двукратной чемпионкой России.