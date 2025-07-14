Футболист "Реал Сосьедад" Захарян пропустил тренировку из-за вируса

8 июля россиянин досрочно завершил тренировку на предсезонном сборе из-за боли в камбаловидной мышце

МАДРИД, 14 июля. /ТАСС/. Российский футболист испанского "Реал Сосьедад" Арсен Захарян пропустил тренировку команды из-за болезни. Об этом сообщает газета Marca.

8 июля Захарян досрочно завершил тренировку на предсезонном сборе из-за боли в камбаловидной мышце.

Захаряну 22 года. Ранее он получил рецидив травмы четырехглавой мышцы, футболист не выходил на поле в официальных матчах с 23 февраля. За "Реал Сосьедад" россиянин выступает с августа 2023 года. В прошедшем сезоне полузащитник забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу в 4 матчах в разных турнирах.