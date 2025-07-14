В Южно-Сахалинске завершился Кубок защитников Отечества среди ветеранов СВО

Прошли соревнования по пулевой стрельбе, стрельбе из лука, настольному теннису, пауэрлифтингу, волейболу сидя, спортивному метанию ножа

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 июля. /ТАСС/. Более 100 ветеранов специальной военной операции из регионов Дальневосточного федерального округа приняли участие в межрегиональном турнире "Кубок защитников Отечества", который завершился в Южно-Сахалинске. Об этом сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета России (ПКР).

Заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева отметила, что соревнования дали возможность участникам испытать свое мастерство и проявить силу духа независимо от обстоятельств. "От лица Министерства обороны Российской Федерации, государственного фонда "Защитники Отечества" поздравляю участников специальной военной операции с торжественным завершением межрегионального "Кубка защитников Отечества" в Южно-Сахалинске, - сказала она. - Мы бесконечно ценим наших героев, гордимся их достижениями. Именно они олицетворяют мужество, честь, отвагу, верность принципам. Развитие адаптивного спорта - одна из ключевых задач фонда "Защитники Отечества", ведь он дает возможность каждому независимо от обстоятельств испытать свое мастерство, проявить силу духа и остаться частью большой команды".

Президент ПКР Павел Рожков отметил, что мастерство участников соревнований растет. "Каждый "Кубок защитников Отечества" задает новый уровень, - сказал он. - Соревнования в Южно-Сахалинске были проведены блестяще. Организация соревнований, судейство, спортивные выступления участников - все на высшем уровне. Отрадно, что заметно растет мастерство участников. Здесь, на спортивных аренах, мы увидели борьбу, которая по накалу, страстям, зрелищности и эмоциям не уступала крупнейшим соревнованиям".

По словам губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, соревнования станут мощным импульсом для развития адаптивного спорта в России. "Ветераны специальной военной операции - настоящие герои, прошедшие суровые испытания на фронте, их мужество, стойкость и преданность Родине неоспоримы, - сказал он. - Сегодня для нас крайне важна их успешная реинтеграция, и мы активно вовлекаем их в спорт, социальную и воспитательную работу. Уверен, прошедшие соревнования станут мощным импульсом для развития адаптивного спорта не только в нашем регионе, но и во всей России".

В рамках кубка прошли соревнования по пулевой стрельбе, стрельбе из лука, настольному теннису, пауэрлифтингу, волейболу сидя. По поручению Цивилевой в программу соревнований также были включены спортивное метание ножа (ПОДА), а также две дисциплины спорта лиц с нарушением зрения: настольный теннис (шоудаун) и пауэрлифтинг.