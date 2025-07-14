Профсоюз футболистов раскритиковал Инфантино за клубный чемпионат мира

По мнению профсоюза, турнир проходил в неприемлемых условиях

ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) выразила недовольство президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино из-за проведения клубного чемпионата мира в новом формате. Об этом сообщает газета The Independent со ссылкой на заявление FIFPro.

В клубном чемпионате мира впервые приняли участие 32 команды. Турнир прошел в США, в финале английский "Челси" со счетом 3:0 обыграл французский "Пари Сен-Жермен".

"То, что было представлено как всемирный праздник футбола, оказалось всего лишь фикцией, созданной ФИФА и продвигаемой ее президентом, без диалога, чуткости и уважения к тем, кто поддерживает игру своим ежедневным трудом. Напыщенная постановка неизбежно напоминает о "хлебе и зрелищах" Рима времен Нерона, развлечении масс, в то время как за кулисами неравенство, нестабильность и незащищенность истинных героев усугубляются", - говорится в заявлении.

"Турнир проходил в неприемлемых условиях, матчи проходили в экстремально жаркую погоду и при температуре, которая представляла угрозу физической безопасности игроков. Эту ситуацию необходимо не только осудить, но и решительно предостеречь от нее. То, что произошло, ни при каких обстоятельствах не должно повториться на чемпионате мира", - добавили в FIFPro.

В июне 2024 года стало известно, что FIFPro, а также профсоюзы игроков Англии и Франции подали против ФИФА иск, обвинив организацию в перегруженности футболистов.