Каливод: российские теннисисты показали качественную игру на Уимблдоне

На этом турнире сразу четыре теннисиста из России дошли до 1/4 финала в одиночном разряде

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Российские теннисисты показали игру хорошего качества на Уимблдоне, который проходил в Лондоне. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Александр Каливод.

На проходившем Уимблдоне сразу четыре теннисиста из России дошли до 1/4 финала в одиночном разряде - Мирра Андреева, Людмила Самсонова, Анастасия Павлюченкова и Карен Хачанов. Андрей Рублев уступил испанцу Карлосу Алькарасу в четвертом круге.

"К сожалению, количество наших участников в четвертьфинале не переросло в качество, но ребята показали игру хорошего качества. Было видно, как девочки боролись и плакали, да и ребята нормально сыграли. Порадовал Карен, немного он упустил начало четвертьфинального матча и не смог зацепиться потом. Неплохо играл Андрей Рублев, но пока он уступает Карлосу Алькарасу (второй ракетке мира - прим. ТАСС), тем не менее он навязал ему борьбу", - сказал Каливод.