Тренер Вопросов назвал блестящим выступление российских юниоров на Кубке Европы по дзюдо

Россияне завоевали на турнире пять золотых наград

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Российские юниоры показали блестящий результат на Кубке Европы по дзюдо в венгерском Пакше, став победителями медального зачета. Об этом ТАСС рассказал тренер команды Кирилл Вопросов.

В Венгрии россияне завоевали пять золотых, четыре серебряные и девять бронзовых наград. В состав команды вошли 26 спортсменов. Победителями турнира стали Иван Юртаев (до 60 кг), Ярослав Бунаков (до 73 кг), Антон Федин (до 100 кг), Бислан Катамардов (свыше 100 кг) и Ева Огнивова (до 70 кг).

"Блестяще выступили, и все, на кого рассчитывали, не подвели, - рассказал Вопросов. - Отмечу Ярослава Бунакова в весе до 73 кг: еще вчера он боролся по юношам, а сейчас играючи прошел серьезных соперников и стал победителем. Приятно видеть рост команды, сейчас на наших спортсменов настраиваются уже как на лидеров".

Тренер сообщил, что после соревнований сборная осталась на двухдневный международный лагерь. Ключевыми турнирами сезона для российских юниоров станут первенство Европы в Братиславе (пройдет 4-7 сентября) и первенство мира в Лиме (2-6 октября).