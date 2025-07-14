Дядя Рафаэля Надаля может стать тренером теннисиста Александра Зверева

Отмечается, что Зверев провел тренировку в академии Рафаэля Надаля

БЕРЛИН, 14 июля. /ТАСС/. Дядя 22-кратного победителя турниров Большого шлема испанца Рафаэля Надаля Тони Надаль может стать тренером третьей ракетки мира Александра Зверева из Германии. Об этом сообщает журналист телеканала Sky Sport Пауль Хойзер.

По информации источника, представитель Германии тренируется с Тони Надалем в академии Рафаэля Надаля. Сейчас тренером Зверева является его отец - заслуженный мастер спорта СССР Александр Зверев - старший.

Звереву 28 лет, он занимает третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Представитель Германии выиграл 24 турнира под эгидой организации и доходил до финалов Открытого чемпионата США (2020), Открытого чемпионата Франции (2024) и Открытого чемпионата Австралии (2025). Зверев является олимпийским чемпионом (2021) в одиночном разряде.

Рафаэлю Надалю 39 лет, в октябре 2024 года он объявил о завершении карьеры. Испанец 209 недель был первой ракеткой мира. На счету Надаля 92 победы на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов, в том числе 22 - на турнирах Большого шлема, по этому показателю он уступает только сербу Новаку Джоковичу. Испанец является двукратным олимпийским чемпионом: в 2008 году он победил в одиночном разряде, а в 2016 году вместе с Марком Лопесом - в парном. В составе национальной сборной Надаль стал четырехкратным обладателем Кубка Дэвиса.