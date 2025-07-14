Лагно стала единственной россиянкой, вышедшей в четвертый раунд Кубка мира по шахматам

Барьер третьего круга не смогли преодолеть Валентина Гунина, Полина Шувалова и Анна Шухман

ТБИЛИСИ, 14 июля. /ТАСС/. Россиянка Екатерина Лагно вышла в четвертый раунд Кубка мира по шахматам среди женщин. Турнир проходит в Батуми.

В третьем раунде Лагно на тай-брейке победила представительницу Индии Вантику Агравал, по итогам встречи был зафиксирован счет 3,5:2,5. В четвертом раунде Лагно сыграет с Харикой Дронавалли из Индии.

Лагно стала единственной россиянкой, дошедшей до четвертого раунда. По итогам третьего раунда турнир покинули Валентина Гунина, Полина Шувалова и Анна Шухман. Матчи четвертого круга пройдут с 16 по 17 июля, в случае необходимости 18 июля состоится тай-брейк.

Финальные партии Кубка мира пройдут с 26 по 27 июля, тай-брейк в случае необходимости состоится 28 июля. По итогам соревнований три лучшие шахматистки попадут на турнир претенденток.