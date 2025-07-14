Чернышенко призвал расширить возможности занятия адаптивным спортом для бойцов СВО

Чернышенко провел заседание межведомственной комиссии для решения задач развития физической культуры и спорта среди лиц с инвалидностью, полученной в результате участия в СВО и иных вооруженных конфликтах

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Поддержка участников специальной военной операции (СВО) является ключевым приоритетом для государства, поэтому необходимо расширять для них возможности самореализации, в том числе в адаптивном спорте. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, комментарий которого предоставлен журналистам его пресс-службой.

14 июля Чернышенко провел заседание межведомственной комиссии для решения задач развития физической культуры и спорта среди лиц с инвалидностью, полученной в результате участия в специальной военной операции (СВО) и иных вооруженных конфликтах. В нем приняли участие министр спорта РФ Михаил Дегтярев, заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, а также представители профильных министерств и ведомств, общественных объединений и экспертного сообщества.

"Поддержка наших ребят - участников СВО и иных вооруженных конфликтов - ключевой приоритет для государства, - сказал Чернышенко. - В Год защитника Отечества мы делаем особый акцент на эффективной адаптации и создании равных возможностей для всех людей с ограниченными возможностями здоровья. Важно не только восстановить их здоровье, но и помочь им найти себя, получить новую профессию. Необходимо увеличивать количество таких возможностей и масштабировать успешные практики".

Чернышенко обратил внимание на необходимость информирования жителей об объектах для занятия адаптивным спортом, чтобы как можно больше граждан могли воспользоваться этими возможностями для восстановления здоровья.