43-летний пилот "Формулы-1" Алонсо примет решение о своем будущем через год

Двукратный чемпион мира признался, что не может загадывать на 2027 год

ТАСС, 14 июля. Двукратный чемпион мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" испанец Фернандо Алонсо планирует принять решение о своей дальнейшей карьере летом 2026 года. Комментарий гонщика приводит пресс-служба "Формулы-1".

"Сейчас я об этом даже не размышляю. Думаю, решение будет принято в следующем году, может, летом или раньше. Мы хотим завершить вторую половину 2025 года как можно лучше, затем будет 2026 год. Загадывать на 2027-й пока невозможно", - сказал Алонсо.

Алонсо 43 года, он дважды становился чемпионом (2005, 2006) и трижды - вице-чемпионом мира (2010, 2012, 2013). В 2018 году он завершил карьеру в "Формуле-1", дважды выиграл гонку "24 часа Ле-Мана", а в 2021 году вернулся в "королевские гонки". С 2022 года он выступает за команду "Астон Мартин", в личном зачете сезона-2025 после 12 этапов испанец занимает 14-е место.