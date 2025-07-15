Соревнования пройдут в августе-сентябре 2026 года

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Всероссийская спартакиада сильнейших спортсменов станет главным этапом внутреннего отбора на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. Об этом на итоговой коллегии Министерства спорта России рассказал глава ведомства и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

"Мы готовимся к проведению Спартакиады сильнейших спортсменов в следующем году, - сказал Дегтярев. - Это будет главный отборочный этап к Олимпиаде в Лос-Анджелесе, соревнования пройдут в августе-сентябре сразу в шести регионах, участников будет больше 15 тыс. Кроме того, мы предложили проводить Спартакиаду стран СНГ среди детей с ограниченными возможностями здоровья, и такие соревнования у нас пройдут в этом году в Уфе в декабре".