Коллегия Минспорта приняла Хартию этики российского спорта

Документ приняли большинством голосов

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Хартия этики российского спорта была принята на итоговой коллегии Министерства спорта РФ. Документ приняли большинством голосов.

В хартию вошло несколько пунктов, среди которых осознание высокого предназначения спорта, его вдохновляющей и объединяющей силы; служение спорту России, его развитию и совершенствованию честно и с полной самоотдачей; почитание традиций российского спорта, необходимость ценить и помнить его победные страницы и его героев; призыв всегда оставаться патриотами и беречь честь своей команды, школы, города, России.

Отдельно в ней отмечены важность честного соперничества и взаимоуважения всех любителей спорта. Согласно хартии, необходимо знать и соблюдать правила честного и справедливого состязания, следовать законам и общепринятым нормам морали, уважать соперников любой культуры и веры, соблюдать и ценить вековые традиции народов России, уважать старших и помогать младшим, помогать людям с ограниченными возможностями найти себя, обрести уверенность в своих силах через участие в адаптивном спорте.