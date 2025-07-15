Клубу нашли нового спонсора

ТАСС, 15 июля. Клуб по хоккею с мячом "Саяны" из Абакана в новом сезоне продолжит играть в Суперлиге. Об этом в своем Telegram-канале написал глава республики Валентин Коновалов.

"Хоккейный клуб "Саяны" продолжит выступать в Суперлиге, - написал он. - Правительство Хакасии сделало все возможное для того, чтобы клуб сохранился и продолжил радовать своих болельщиков. Мы нашли спонсора и подписали с ним соглашение, которое поможет "Саянам" выйти на новый уровень. В ближайшее время команда сформирует основной и молодежный составы, приступит к тренировочным сборам".

В ноябре 2024 года председатель Верховного совета Хакасии Сергей Сокол сообщил на публичных слушаниях по проекту бюджета на 2025 год и прогнозный период 2026-2027 годов, что клуб может быть ликвидирован. По словам спикера регионального парламента, это было прописано в правительственном плане мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов, который направлен в Минфин России. Сам Сокол выступил против ликвидации клуба.

Хоккейный клуб "Саяны" создан в 1980 году. С 1989 по 2009 год играл в элитном дивизионе национального первенства. В 1994 году команда завоевала бронзовые медали чемпионата России, что является высшим достижением клуба. В 2019 и 2021 годах клуб отказывался от участия в Суперлиге по финансовым причинам. В сезоне-2022/23 "Саяны" выиграли Высшую лигу (второй по силе дивизион отечественного бенди). С сезона-2023/24 "Саяны" выступают в Суперлиге.