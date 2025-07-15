18 июля пройдет международный турнир в формате Pro-Am, 19 июля - матчевая встреча сборных России и мира

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Матчевая встреча по гольфу в рамках фестиваля "Сильные фигуры" между сборными России и мира пройдет 19 июля в гольф-клубе Moscow Country Club. Об этом ТАСС рассказали организаторы.

Участие подтвердили представители 15 государств, в том числе Бангладеш, Вьетнама, Ганы, Индии, Индонезии, Марокко, Узбекистана, Южно-Африканской Республики. Турниры пройдут при поддержке МИД России и ГлавУпДК при МИД России.

Сборную России возглавит первый заместитель председателя Государственной думы Александр Жуков, а сборную мира - президент Общества дружбы с Бангладеш Саттар Миа. Среди участников известные российские гольфисты Нина Пегова, Артем Филаткин и Алексей Матросов, а сборную мира усилят сильнейшие спортсмены из Узбекистана - Канат Курбаналиев и Сергей Чен.

"Сильные фигуры" - это, безусловно, самое известное гольф-событие в России, - рассказал организатор фестиваля Евгений Ковтун. - За семь лет нам удалось привлечь много известных игроков-любителей, партнеров и спонсоров, наши мероприятия всегда очень любят СМИ. Представители самых разных видов спорта успели приобщиться к гольфу, олимпийские чемпионы, призеры олимпийских игр помогают нам популяризировать этот вид спорта. Все это вкупе дает ежегодный прирост гольфистов в системе Ассоциации гольфа России".

18 июля пройдет международный турнир в формате Pro-Am, в котором примут участие представители шести государств.

Международный фестиваль интеллектуальных видов спорта "Сильные фигуры" проводится с 2019 года при поддержке Минспорта РФ, Минцифры РФ, МИД России. В рамках фестиваля организуются турниры по гольфу, шахматам, керлинг-гольфу и теннису.