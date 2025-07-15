Ранее Международная федерация гимнастики разрешила российским и белорусским спортсменам, не получившим нейтральный статус, повторно подать заявки на него

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Международная федерация гимнастики (FIG) запретила российским спортсменам и персоналу использовать и демонстрировать георгиевскую ленту. Об этом сообщает пресс-служба FIG.

Также российским гимнастам запретили показывать символы "Z" и "V".

Ранее FIG разрешила российским и белорусским спортсменам, не получившим нейтральный статус, повторно подать заявки на него. На заседании исполкома FIG были пересмотрены условия получения нейтрального статуса, который позволяет спортсменам из России и Белоруссии принимать участие в международных соревнованиях. Изменения коснулись критериев членства спортсменов в государственных структурах и активной поддержки специальной военной операции.

Из критериев для нейтральных спортсменов удалены запрет на командные соревнования и запрет на ассоциации с национальными флагом, гимном и гербом России и Белоруссии. Однако их использование по-прежнему запрещено на официальных объектах соревнований.